Nachdem die monatelangen Versuche der ARD, den Sender AUF1 durch mediale Attacken in die Knie zu zwingen, erfolglos geblieben waren, eröffnete das bundesdeutsche Fernseh-Flaggschiff eine weitere Front: Man ging juristisch gegen den österreichischen Sender vor, und zwar in Form eines Markenrechtsstreits. Dies berichtet der internationale Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "So wurde die Behauptung aufgestellt, das AUF1-Logo gleiche dem der ARD. In einer Pressekonferenz in Linz nahm heute AUF1 mit seinen fünf Anwälten dazu Stellung und ging in die Offensive. Stefan Magnet: „Wir blasen zum Gegenangriff. Wir beantragen die Löschung des 1ers der ARD.“

Quelle: AUF1