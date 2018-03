Til Schweiger: "Das Mädchen ist als Engel auf die Welt gekommen"

Im Mai startet Til Schweiger mit den Dreharbeiten zum englischsprachigen Remake seines Film-Hits "Honig im Kopf". Bei der Besetzung ist ihm ein echter Coup gelungen, wie er in der aktuellen GALA (Heft 14/2018) verrät: Die Hauptrolle des dementen Amandus übernimmt Hollywood-Star Nick Nolte.

Die größte Überraschung ist aber, dass der Filmemacher Noltes Tochter Sophie für die Rolle der Enkelin gewinnen konnte. Die Elfjährige hat bisher noch nicht vor der Kamera gestanden. Doch Schweiger ist sich sicher: "Die ist es, das habe ich gleich gesehen. Das ist ein Mädchen, das ist als Engel auf die Welt gekommen. Sophie leuchtet. Ein absoluter Glücksfall!" Zunächst musste allerdings Sophies Mutter überzeugt werden, wie Schweiger erzählt.

Weiteres Highlight: Hollywood-Star Matt Dillon wird in "Honey In The Head" Amandus' Sohn Niko spielen.

