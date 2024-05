RKI-Protokolle: Beschwerde wegen manipulativer Berichterstattung im ORF

Die vom deutschen Onlinemagazin "Multipolar" freigeklagten RKI-Protokolle wurden in fast allen deutschsprachigen Medien aufgegriffen. Auch der ORF berichtete mit zeitlicher Verzögerung am 25. März. Doch die EMUs, ein Netzwerk aus überparteilich organisierten Menschen, kritisieren den ZIB2-Beitrag und insbesondere die Anmoderation von Armin Wolf scharf, in der Wolf etwa „Multipolar“ als rechts bezeichnet. Die EMUs reichten nun Beschwerde bei der Behörde KommAustria ein. Am gestrigen Dienstag fand dazu eine Pressekonferenz in Linz statt.

AUF1 war vor Ort. Quelle: AUF1