Pinar Atalay: "Meine Eltern gucken jede Sendung"

Sie gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern - und verdankt ihre Berufslaufbahn nicht zuletzt ihren Eltern. "Zu Hause wurden immer Nachrichten geguckt, es wurde täglich Zeitung gelesen, und wir haben politisch diskutiert", sagt Journalistin Pinar Atalay, 43, im GALA-Interview (Heft 35/2021, ab morgen im Handel). "Das mache ich auch heute noch sehr gerne, besonders mit meinem Vater. Meine Eltern sind sehr interessiert daran, was so passiert in der Welt."

Die Karriere ihrer Tochter verfolgen die beiden, die als türkische Gastarbeiter nach Deutschland kamen, mit Stolz. Pinar Atalay: "Meine Eltern gucken jede Sendung, die ich moderiere. Und das finde ich herzallerliebst." Auch am 29. August werden sie wieder vor dem Fernseher sitzen. Dann nimmt Pinar Atalay, die gerade von der ARD zu RTL wechselte, gemeinsam mit Peter Kloeppel beim Wahl-Triell die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ins Kreuzverhör. Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)