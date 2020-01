Rod Stewart wegen Körperverletzung auf Kinderparty angeklagt

Der britische Rock- und Pop-Musiker Rod Stewart ist angeblich wegen krimineller Körperverletzung auf einer Kinderparty angeklagt worden, berichtet „Daily Mirror“ am Samstag unter Verweis auf die örtliche Polizei.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "Sputnik": "Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Hotelresort in Florida am Silvesterabend. Der Sänger zusammen mit seinem Sohn Sean und einer Gruppe mit ein paar Kindern hätten versucht, an einer privaten Veranstaltung in einem Kinderbereich des Resorts teilzunehmen. Sie seien aber dahin nicht zugelassen worden und hätten deshalb „eine Szene verursacht“. Während des Streits soll Stewart einem Sicherheitsmann einen Schlag in den Brustkorb verpasst haben, während sein Sohn einen (eine) Kinderpartymitarbeiter(in) weggestoßen habe.

Laut der Polizei hat sich Stewart „für sein Verhalten entschuldigt“. Das Opfer habe trotzdem Anklage gegen den Sänger und seinen Sohn erhoben.

Die Gerichtsverhandlung werde am 5. Februar stattfinden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)