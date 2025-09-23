Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Angela Merkel will nicht Autorin werden

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Angela Merkel wurde im Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern von Papageien gebissen. 23. September 2021 Bild: Screenshot Telegram: "https://t.me/mitHumordurchdieApokalypse/3434" / Eigenes Werk
Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach der Veröffentlichung ihrer Autobiografie "auf keinen Fall mehr ein Buch solchen Ausmaßes" schreiben. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Das war so eine Kraftanstrengung, das war ein einmaliges Projekt und wird es so nicht noch mal geben. Ich sage nicht, dass wir nie wieder ein Wort schreiben, aber auf keinen Fall mehr ein Buch solchen Ausmaßes."

Sie habe "echt Hochachtung bekommen vor denen, die jeden Tag Zeitungsseiten schreiben müssen". Merkel hat mit ihrer Büroleiterin Beate Baumann die Autobiografie mit dem Titel "Freiheit" verfasst. Das Buch hat mehr als 700 Seiten.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

