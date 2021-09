Katja Burkard: "Bei uns zu Hause ist oft Feuer unterm Dach!"

Exklusiv in GALA (Heft 39/2021, ab morgen im Handel) stehen RTL-"Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard, 56, und ihre älteste Tochter Marie-Therese, 20, erstmals gemeinsam vor der Kamera - im Doppel-Interview zum Shooting sprechen die beiden über ihr Familienleben. "Bei uns ist oft Feuer unterm Dach!", so Katja Burkard. Das klassische Thema Aufräumen beispielsweise sei immer wieder akut. Auch über ihre enge emotionale Verbindung reden die beiden in GALA.

Katja Burkard schmunzelnd: "Wir telefonieren angeblich so viel wie keine andere Mutter mit ihrer Tochter. Wenn Marie-Therese nicht rangeht und auch nicht zurückruft, schreibe ich Whats-App und stalke sie so." Gleichzeitig sagt sie: "Ich hab wirklich ein unerschütterliches Vertrauen in meine Tochter." Umgekehrt lobt auch Marie-Therese ihre Mama: "Du schaffst es, dass Menschen sich in deiner Umgebung immer gut fühlen."

Von ihrem Vater, dem österreichischen Medienberater Hans Mahr, 72, hat Marie-Therese den feinen Gaumen. "Ich habe vom Hans - so sprechen wir ihn an - gelernt, alles zu probieren. Daher bin ich offen und liebe wie er gute Käse- und Wurstplatten mit einem Glaserl Wein." Wenn ihr Vater nicht zu Hause sei, gebe es aber auch mal Chips-Abende mit der Mama. Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)