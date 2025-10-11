Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Legende geht leise und unerwartet: Sänger der Moody Blues tot

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 08:46 durch Sanjo Babić
John Lodge (1970), Archivbild
John Lodge (1970), Archivbild

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD meldet, dass John Lodge, Sänger und Bassist der Moody Blues, „friedlich eingeschlafen“ sei. Die Redaktion verweist auf Bestätigungen aus dem Umfeld des Musikers. Fans und Kolleginnen reagieren weltweit mit Trauerbotschaften.

Lodge prägte den Sound der Band über Jahrzehnte und schrieb an zahlreichen Klassikern mit. Musikhistoriker verweisen auf die Brücke, die die Moody Blues zwischen orchestralen Pop-Arrangements und Rock schlugen. Auf Tourneen stand Lodge bis ins hohe Alter regelmäßig auf der Bühne.

Nach Bekanntwerden der Nachricht würdigen Künstler die Melodik und die Bühnenpräsenz des Briten. Streaming-Zahlen der Band ziehen erfahrungsgemäß in solchen Momenten an. Über Beisetzungspläne wurden zunächst keine Details genannt.

Quelle: ExtremNews


