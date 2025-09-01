Lesen lernen mit medizini: Neues lustiges Abc-Tierposter zum Schulstart - von Adler bis Zebra

Lesenlernen leicht gemacht, und das mit tierischer Unterstützung: In der September-Ausgabe bringt medizini Kindern das Alphabet mit einem farbenfrohen Abc-Poster zum Herausnehmen nahe. Für jeden Buchstaben zeigt das Poster ein liebevoll illustriertes Tier, das fast alle Kinder kennen; ob Igel, Löwe oder Nashorn.

So wird das Lernen spannend wie ein Zoobesuch und das Poster zum pädagogisch wertvollen Extra.

Tierischer Spaß für Leseanfänger

Eine spielerische Unterstützung für Leseanfänger in der Vor- oder Grundschule pünktlich zum Schulstart, denn bunte Buchstaben und lustige Tiere verwandeln die ersten Leseschritte in ein tierisches Vergnügen. Kinder lernen das Abc unterhaltsam kennen und entdecken die Welt der Sprache auf eigene Faust. So wird der Grundstein für die Freude am Lesen früh gelegt - ein wichtiges Anliegen von medizini seit der Gründung des Apothekenkindermagazins im Jahr 1974. Und nebenbei erfahren kleine Entdecker jede Menge spannendes Wissen über die Tiere von A bis Z.

medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Mit unserem Abc-Tierposter wollen wir Kinder neugierig auf Buchstaben machen und ihnen damit spielerisch einen ersten Schritt in die Welt des Lesens ermöglichen - zum Schulstart und auch schon im Vorschulalter. So schafft medizini eine Vertrautheit, auf die dann später aufgebaut werden kann. Denn auch kleine und große Vielleser haben einmal mit dem Abc angefangen. Wir freuen uns, wenn wir diesen Grundstein legen können."

Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)