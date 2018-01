Sabia Boulahrouz über ihr Liebesleben: "Ich bin nicht auf der Suche"

Sabia Boulahrouz (39) gibt derzeit bei "Promi Shopping Queen" ihr TV-Comeback. Exklusiv in Closer verrät sie, was sie abseits der Kameras macht. "Mein Privatleben besteht in erster Linie aus meinen Kindern. Da ich alleinerziehend bin, mache ich alles selbst", sagt die Hamburgerin. "Das bedeutet, dass ich sie jeden Tag zur Schule bringe und abhole. Daneben stehen dann noch Hausaufgaben oder außerschulische Aktivitäten an."

Ein neuer Mann ist bei Sabia nicht in Sicht: "Ich bin erfüllt von Liebe. Das liegt aber an keinem Mann. Ich definiere Liebe, Glück und Vollkommensein nicht durch andere Personen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit mir und meinem Leben." Was nicht heißt, dass die 39-Jährige mit der Liebe abgeschlossen hätte - es muss nur die richtige Person vorbeikommen... Quelle: Bauer Media Group, Closer (ots)

Anzeige