Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien "The Studio" räumt bei 77. Emmy-Verleihung ab

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 08:52 durch Sanjo Babić
Der Emmy Award, vereinfacht Emmy, ist der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten und ist – neben dem Academy Award für Film, dem Tony Award für Theater und dem Grammy Award für Musik – einer der vier großen Awards der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie.
Die Serie "The Studio" ist als großer Sieger aus der 77. Verleihung der Primetime Emmy Awards hervorgegangen. Die Satire über ein fiktives Hollywood-Studio gewann unter anderem den Preis für die beste Comedy-Serie und holte am Ende mit 13 Siegen die meisten Auszeichnungen.

Bei den großen Preisen konnte sich für "The Studio" am Sonntag unter anderem Hauptdarsteller Seth Rogen über die begehrte Trophäe freuen. Rogen gewann insgesamt vier Emmys - neben der besten Serie auch für die beste Regie und das beste Drehbuch.

Als beste Drama-Serie wurde "The Pitt" geehrt, als beste Miniserie wurde die Netflix-Produktion "Adolescence" ausgezeichnet, die mit insgesamt sechs Preisen auch die meisten Emmys in den Hauptkategorien gewann.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

