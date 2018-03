Helena Bonham Carter bestätigt: Sie spielt Prinzessin Margaret in "The Crown"

Exklusiv in GALA (Heft 11/2018, EVT 08.03.2018) bestätigt Helena Bonham Carter, 51, dass sie ab Staffel 3 die Rolle von Prinzessin Margaret in der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" übernehmen wird. Wie sich die britische Schauspielerin auf die Rolle der für ihren exzessiven Alkohol- und Zigarettenkonsum berüchtigten Prinzessin vorbereitet?

"Ich werde 'The Crown' jetzt noch mal, aber mit ganz anderen Augen gucken", sagt sie zu GALA. "Dass ich für den Part so viel rauchen muss, behagt mir allerdings gar nicht. Es sind zwar nur Kräuterzigaretten, aber ich kriege auch davon immer Kopfschmerzen. Es wird hart, aber hey, es ist mein Job." In den deutschen Kinos wird Helena Bonham Carter ab 3. Mai in dem Drama "Wenn dir Flügel wachsen" zu sehen sein. Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)

