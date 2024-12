Netflix kauf US-Exklusivrechte für Fifa-Frauen-WM

Die Fifa und Netflix haben einen Vertrag über die US-Exklusivrechte für die Fifa Frauen-Weltmeisterschaften 2027 und 2031 unterzeichnet. Dies sei der erste Wettbewerb, für den Netflix alle Rechte erworben habe, teilte die Fifa am Freitag mit.

"Der historische Vertrag bietet den Fans in den USA ein unvergleichliches Angebot mit Liveübertragungen aller Spiele und einer umfassenden Berichterstattung, einschließlich Studiosendungen mit Starbesetzung, die den Frauenfußball wie nie zuvor ins Rampenlicht rücken werden", hieß es in der Mitteilung. Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach von einem "Meilenstein für die Sportmedienrechte", der Vertrag sei "ein deutliches Zeichen für den tatsächlichen Wert der Fifa Frauen-Weltmeisterschaft und des weltweiten Frauenfußballs".



Die Frauen-WM 2027 findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt, das Gastgeberland Frauen-WM 2031 muss noch bestimmt werden. Zusätzlich zu den Liveübertragungen will Netflix im Vorfeld beider Endrunden auch "exklusive Dokumentarserien" produzieren, die die besten Spielerinnen der Welt, deren Weg zur WM und das weltweite Wachstum des Frauenfußballs beleuchten soll, wie es hieß.

Quelle: dts Nachrichtenagentur