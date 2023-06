Wallraff beklagt "Vernichtungsjournalismus" von "Bild"

Der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff wirft der "Bild" einen "Vernichtungsjournalismus" gegenüber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor. "Im Kern ist `Bild` immer noch dieselbe Zeitung, mit allen Rückfällen, mit allen Exzessen", sagte Wallraff, der in den 1970er-Jahren verdeckte Recherchen bei dem Blatt durchgeführt hatte, der "Zeit".

Aktuell gebe es zum Beispiel eine Kampagne gegen die Grünen, speziell gegen deren Bundesminister Habeck, so Wallraff: "Was Habeck angeht, sehe ich bei Bild nicht nur eine Kampagne, sondern schon einen Vernichtungsjournalismus." Wohin ein solcher Journalismus führen könne, habe man vor ein paar Jahren im Fall des zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff gesehen: "Aus einer Jagd, die `Bild` lostrat, wurde ein Kesseltreiben vieler Medien", so Wallraff.

Quelle: dts Nachrichtenagentur