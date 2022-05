Deutscher ESC-Teilnehmer wünscht Ukraine den Sieg

Malik Harris, deutscher Kandidat beim Eurovision Song Contest 2022, wirbt für einen Sieg der Ukraine im Finale am Sonntagabend. "Ich hoffe es sehr", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Ich wäre froh und stolz, wenn das Kalush Orchestra in diesem Jahr gewinnen würde."

Die ukrainische Band um Rapper Oleg Psiuk ist bei den Wettbüros haushoher Favorit auf den Sieg - vor allem mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. "Es wäre doch ein sehr starkes Zeichen, wenn Europa die Ukraine zum Sieger erklären würde", sagte Harris. "Und darüber hinaus finde ich den Titel `Stefania` auch echt mega."



Dass seinem eigenen Song "Rockstars" keine hohe Platzierung vorhergesagt wird, störe ihn nicht. "Das ist für mich wirklich vollkommen irrelevant. Im Licht der Politik rückt alles andere in den Hintergrund. Ich habe hier zwei Ziele: Ich will mein Bestes geben, und ich will es genießen. Und wenn mir diese beiden Dinge gelingen, bin ich glücklich."



Im Finale des ESC bewerben sich Interpreten aus 25 Ländern. Die Show wird am Sonnabend ab 21 Uhr live aus dem norditalienischen Turin übertragen. Im vergangenen Jahr hatte die italienische Rockband Måneskin den Wettbewerb gewonnen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur