395 Meter Kunst! Dieses Gemälde darf man sogar anfassen

BILD stellt ein außergewöhnliches Panorama vor: „Das große Panorama einer Walfangreise um die Welt“ (1848) von Benjamin Russell und Caleb B. Purrington – heute im Minnesota Marine Art Museum ausgestellt, Länge: 395 Meter. Das Stück wird als „anfassbares“ Kunstwerk präsentiert; die Story läuft als Video bei BILD.

Das historische Band erzählt chronologisch von Ausfahrt, Fang und Heimkehr einer Walfang-Crew – eine Mischung aus Kunst, Logbuch und Zeitdokument. Kuratiert wird es wie ein Spaziergang durch ein einziges, sehr langes Bild: Besucher gehen entlang der Szenen, die – anders als bei klassischen Leinwänden – filmische Bewegung suggerieren.

Restauratorisch gilt ein solcher Koloss als Herausforderung: Klima, Licht, Faltung und Transport bergen Risiken. Zugleich erlaubt das Format einen unmittelbaren Blick in die maritime Ökonomie des 19. Jahrhunderts, einschließlich der Ambivalenz eines Geschäfts, das Wohlstand und ökologische Verwüstung zugleich brachte.

Quelle: ExtremNews