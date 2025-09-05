Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schauspieler Horst Krause ist am 05.09.2025 im Alter von 83 Jahren verstorben

Freigeschaltet am 08.09.2025 um 10:31 durch Sanjo Babić
Horst Krause (2012), Archivbild
Foto: Udo Grimberg
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Krause wurde am 18. Dezember 1941 in Bönhof (Westpreußen) geboren und gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films und Fernsehens. Einem breiten Publikum war er vor allem als liebenswerter Dorfpolizist in der ARD-Reihe "Polizeiruf 110" bekannt, in der er von 1998 bis 2013 an der Seite von u. a. Jutta Hoffmann spielte.

Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit. Große Popularität erlangte er durch Filme wie "Wir können auch anders ..." (1993, Regie: Detlev Buck), "Schultze gets the blues" (2003, Regie: Michael Schorr) sowie die mehrfach preisgekrönte Filmreihe um "Krauses" - darunter "Krauses Fest" (2007), "Krauses Hoffnung" (2016) und "Krauses Zukunft" (2022) unter Regie von Bernd Böhlich.

In seinen Rollen verkörperte er oft bodenständige, warmherzige Figuren, die ihn zu einem Publikumsliebling machten.

Die Familie bittet um Verständnis, dass Trauer und Abschied zunächst im engsten Kreis stattfinden. Von Anfragen ist abzusehen.

Quelle: lebensnah-Bestattungen (ots)

