Hitze-Hysterie soll mit Waldbränden in Spanien und Griechenland weiter befeuert werden

Die Klima-Panikmache in den System-Medien nimmt kein Ende, und täglich versucht man die Hitze-Hysterie weiter auf die Spitze zu treiben: Derzeit konzentriert man sich auf Südeuropa. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Die Hitze soll dort unerträglich und für viele Menschen tödlich sein. Um das zu untermauern, erfindet die Lügen-Presse, wie bereits berichtet, einfach Hitzerekorde von 48 Grad in Süd-Italien.



Lügenpresse hochaktiv

Die „Tagesschau“ ging sogar so weit zu behaupten, in Spanien würden sich die Wälder aufgrund der Hitze selbst entzünden. Man will offenbar das Bild erzeugen, dass der angeblich menschengemachte Klimawandel bereits längst die Hölle auf Erden verursacht hat. Dasselbe Ziel dürften die aktuellen Berichte über Waldbrände in Griechenland und Spanien verfolgen, die ebenso wie heiße Sommer zum Süden gehören und fast immer durch Brandstiftung ausgelöst werden. Der „ Bayerische Rundfunk“ titelte etwa gestern: „Hitze-Alarm und Waldbrände in Südeuropa“. Die „Zeit“ schrieb unter der Überschrift „Griechenland und Spanien kämpfen gegen heftige Waldbrände“: „Europa- und weltweit leiden Millionen Menschen unter Extremtemperaturen.“

WWF weist auf wirkliche Ursachen hin

In einem Bericht des „WWF“ heißt es allerdings: „Die Ursachen liegen hauptsächlich in fahrlässiger und vorsätzlicher Brandstiftung, verbunden mit extremer Hitze und Trockenheit in den Sommermonaten und degradierten Wäldern, in denen sich kleine Feuer rasend schnell verbreiten können.“ Auch die Buschbrände in Australien 2019 und 2020 wurden schon für die Klima-Propaganda benutzt.



Menschengemachte Waldbrände

Kaum Erwähnung fand dabei die Tatsache, dass die Grünen in Australien das Verbrennen von Totholz verboten hatten und dass Eukalyptusbäume diese Feuer begünstigten. Allein in New South Wales wurden damals 24 Personen wegen Brandstiftung festgenommen. Wenn auch der Klimawandel nicht menschengemacht ist – die meisten Waldbrände sind es hingegen mit absoluter Sicherheit!"

