Friedensaktivistin Joan Baez lobt "March for our Lives"

Die Folksängerin und Friedensaktivistin Joan Baez ist tief beeindruckt von der "March for our Lives"-Bewegung in den USA. "In den zurückliegenden Jahren hat mich niemand mehr inspiriert als diese jungen Leute", sagte die 77-Jährige dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Schüler, die sich seit dem Amoklauf in Parkland, Florida, für schärfere Waffengesetze einsetzen, hätten eine Bewegung erschaffen, "wie wir sie viele, viele Jahre nicht mehr erlebten".

Baez lobte die Bewegung für ihre "klaren, verständlichen Worte" und ihre Bereitschaft "ein Risiko einzugehen". Baez befindet sich zurzeit auf Abschiedstournee. Ihre Version von "We Shall Overcome" war die Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung in den Sechzigerjahren. Heute kämpft die Ikone des friedlichen Protestes vor allem gegen die Erdüberhitzung. Im Amerika von Präsident Donald Trump vermisst Baez Mitgefühl. "Wir brauchen jedes bisschen Anständigkeit. Wir brauchen jedes bisschen Mitgefühl. Weil die andere Seite kein Mitgefühl hat", so die Aktivistin. Quelle: dts Nachrichtenagentur