Wer schützt Freimaurer Teichtmeister? Nach Skandalurteil: AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet auf Spurensuche in Geheimnetzwerken

Der Pädo-Sadist Florian Teichtmeister spaziert als freier Mann aus dem Gerichtssaal. Er muss keinen Tag in Haft. Trotz 75.000 Missbrauchsdarstellungen von Kindern. Trotz abartigster Collagen, die er selbst erstellt hat. Die Wut der Straße und seine Drogensucht werden als Milderungsgrund genannt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Ein Skandalurteil. Die Volksseele kocht. Das Misstrauen in die Justiz ist gewaltig. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet stellt nun offen in seiner Sendung die Fragen, vor denen andere zurückschrecken: „Wer schützt Teichtmeister? Und warum? Weiß er zu viel?“

Perfide Gerichtsposse

Dass im Fall Teichtmeister viele eine perfide Gerichtsposse vermuten, die abgehalten wurde, um den Freimaurer und Linksschickeria-Liebling zu schützen, ist „mehr als nachvollziehbar“, meint Magnet. Denn: „Es passt alles zusammen! Ein Richter, der die Wut der Straße als urteilsmildernd anführt. Ein Anwalt, der die Opfer mit Fleisch vergleicht. Ein Gutachter, der attestiert, dass misshandelte Kinder oft gut mit den Übergriffen umgehen könnten. Eine Staatsanwaltschaft, die im Plädoyer noch fordert, den Täter unbedingt einzusperren, um Kinder vor ihm zu schützen – und die dann stillheimlich das Urteil abnickt. Und nicht zuletzt Systemmedien, die danach über einen guten Tag für die Justiz jubeln.“

Geheimes Pädophilen-Netzwerk

Nicht wenige Menschen vermuten also mächtige schützende Hände, die über den perversen Schauspieler am Wiener Burgtheater gehalten werden. Ein geheimes Pädophilen-Netzwerk im Hintergrund.

Was ist dran an diesen Gerüchten? Wer steckt dahinter? Fakt ist: Teichtmeister war jahrelang Mitglied eines geheimen Zirkels. Der Freimaurer Großloge von Österreich. Auf seinem Privatgrundstück in Langenlois (Niederösterreich) errichtete er den „Tempel der allgemeinen Menschenliebe“.

Darüber spricht Stefan Magnet in seiner Sendung mit dem Enthüllungsjournalisten Guido Grandt, der sich schon lange mit der internationalen Kindersex-Mafia und mit Freimaurerei auseinandersetzt. Außerdem im Interview: FPÖ-Politikerin und Anwältin Dr. Susanne Fürst, Prozessbeobachter Dr. Georg Prchlik und Demo-Organisator Martin Rutter.

Quelle: AUF1.info