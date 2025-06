RTL will durch Sky-Kauf Abo-Geschäft ausbauen

Mit dem angekündigten Kauf des Bezahlsenders Sky Deutschland will RTL sein Abo-Geschäft ausbauen. "Jetzt, wo der Werbemarkt so herausfordernd ist, machen wir uns mit dem Fokus auf zahlende Abonnenten unabhängiger", sagte Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL Deutschland, dem "Spiegel".

Sowohl RTL als auch Sky Deutschland hätten jeweils erkannt, dass es am Markt immer schwieriger werde, allein gegen die großen Streamingplayer zu bestehen und hätten deshalb in dem Zusammenschluss eine Perspektive gefunden.



Für die Zuschauer von RTL, Sky und Wow soll sich laut Schmitter zunächst einmal nichts ändern. "Das sind alles drei starke Marken mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen", sagte er dem Nachrichtenmagazin. Die Plattform RTL+ spreche vor allem junge Frauen an, Sky eher mittelalte Männer. "Uns ist wichtig: keine Irritation für den Nutzer. Alle drei Marken werden gepflegt, werden weiter ausgebaut und wir bleiben mit drei Marken im Markt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur