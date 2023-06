EU will Blockierung von RT DE- Seiten ausweiten – So bleiben Sie auf Empfang

RT DE steht infolge des 11. Sanktionspaketes eine neue Runde von Zensurmaßnahmen der EU bevor. Gewohnte Spiegelseiten könnten demnächst ohne VPN, Tor oder manuelle DNS-Änderung nicht mehr erreichbar sein. Wir informieren in diesem Update darüber, welche Maßnahmen wir vorsorglich empfehlen, um uns auch weiterhin lesen zu können. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Zusammenhang mit dem 11. Paket antirussischer Sanktionen plant die EU einen erneuten Angriff auf die Websites von RT DE ‒ auch und insbesondere auf die Spiegelseiten, die derzeit noch ohne VPN oder veränderte DNS zugänglich sind.

Die Redaktion ist besorgt über die neuen Zensurabsichten der EU. Diese Maßnahmen verletzen nicht nur die Meinungs- und Pressefreiheit unserer Redakteure und Autoren, sondern auch das Recht unserer Leser, sich frei aus selbstgewählten Quellen zu informieren. Die EU betrachtet den Bürger als unmündig und bevormundet ihn mit den bisherigen und künftigen Zensurmaßnahmen.



Wichtig: Wir werden unsere Arbeit fortsetzen, egal was kommt. Die Besonderheiten dieser schrägen Zeit verlangen jedoch nicht nur Kreativität und Flexibilität von RT DE und seinen Mitarbeitern, sondern auch von unseren Lesern.

Um die Texte von RT DE trotz aller Zensurmaßnahmen und auch nach Blockierung unserer Spiegelseiten lesen zu können, empfiehlt es sich, die DNS-Sperren manuell zu umgehen. Eine Anleitung dazu findet sich im Video.

Alternativ können Sie auch ein VPN installieren. Die Mehrheit der VPN-Anbieter verlangt zwar moderate monatliche Gebühren für ihr Produkt, einige Anbieter stellen allerdings auch eine kostenlose Grundversion zur Verfügung, die zwar keine oder eine geringere Länderauswahl zulässt, aber die wichtigste Aufgabe genauso gut erfüllt: Der Zugriff auf alle Webseiten von RT DE ist mit ihnen aus Deutschland und Österreich wieder möglich.

Alle Dienste sollten auch problemlos über den Tor-Browser für anonymes Surfen erreichbar sein.

Dringend empfehlen wir auch, spätestens jetzt unseren kostenfreien Newsletter zu abonnieren. So können wir Sie tagesaktuell darüber informieren, auf welchen Wegen RT DE zu erreichen ist. Auch so können wir den Wettlauf gegen die Zensoren gewinnen und Sie erfahren immer und stets tagesaktuell, wie und wo wir zu finden sind. Um den Newsletter zu abonnieren, geben Sie bitte auf unserer Startseite unten (in manchen Browsern auch rechts) einfach Ihre Mailadresse ein und akzeptieren die Datenschutzerklärung. "

Quelle: RT DE