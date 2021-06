Uwe Ochsenknecht hält Frauen für fähiger

Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht hält von Frauen mehr als von Männern. "In meinem Leben habe ich alles Wichtige von Frauen gelernt, vor allem im Zwischenmenschlichen", sagte Ochsenknecht dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Ochsenknecht weiter: "Von wegen das schwache Geschlecht: In den Situationen, wo es drauf ankommt, gerade im Psychologischen, haben Frauen was drauf." Bei Männern sehe die Sache anders aus: "Wenn ich heute sehe, wie sich Männer in Kriegen immer noch die Köpfe einschlagen, zweifele ich am Homo sapiens." Es werde deshalb höchste Zeit, dass Frauen genauso viel verdienten wie Männer. "Frauen müssen endlich nach vorn - deswegen muss ja niemand gleich Angst haben, dass sich Frauen in militante Emanzen verwandeln", sagte Ochsenknecht dem RND.

Quelle: dts Nachrichtenagentur