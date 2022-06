Elle Macpherson: "The Body" möchte schnell Oma werden

Sie ist seit 40 Jahren Model und immer noch superattraktiv. In der aktuellen GALA (Heft 24/2022 ab morgen im Handel) sagt Elle Macpherson, die in der Mode-Branche ehrfurchtsvoll "The Body" genannt wird und zwei erwachsene Söhne hat, dass sie keine Probleme damit hat, in zwei Jahren 60 zu werden.

Im Gegenteil: "Ich will unbedingt Großmutter werden. Aber noch deutet leider nichts darauf hin." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)