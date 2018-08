TELE 5-Chef Kai Blasberg: "Wir haben es satt. Das ist reine Zensur. Das machen wir nicht mehr mit."

Am Anfang war der "Strike". Übersetzt "Schlag". YouTube schlägt seine Kunden drei Mal, bevor es ihnen dann gänzlich den Garaus macht und den Kanal sperrt. Wegen... Ja warum eigentlich? "Wenn man gegen die Community-Richtlinien verstößt", heißt es bei der Videoplattform. Im konkreten Fall hat der TV-Sender TELE 5 einen "Strike" erhalten, weil in einem Film-Trailer für einen Sekundenbruchteil eine nackte weibliche Brust zu sehen war.

Was sind das für Regeln, die an bigotter Heuchelei und Willkürlichkeit kaum zu überbieten sind, die das Zeigen einer weiblichen Brust verurteilen, während unzählige Gewaltvideos - von Prügelmobbing auf dem Schulhof bis zu Enthauptungen in rasender Selbstjustiz - "erlaubt" sind. Wer maßt sich an, im Internet, das ein Ort der Freiheit sein soll, festzulegen, dass ästhetisch dargestellte Menschlichkeit schlimmer ist als rohe Gewalt?! Der "Schlag" von YouTube ist ein Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit, der Eigenständigkeit, der Selbstbestimmung.

TELE 5-Boss Kai Blasberg hat es satt: "YouTube schaut bei geistigem Diebstahl zu, fördert ihn sogar. Über Gewalt wird hinweggesehen, YouTube verweigert jegliche Verantwortung für die Inhalte auf der Plattform. Bei Sexualität jedoch erwacht dann die Moral. Das ist Prä-Faschismus und Zensur. Heute sind es Nippel, morgen rote Hosen und übermorgen irgendwas ... YouTube gaukelt uns vor, dass Zensur etwas Normales sei. Wir lassen uns das nicht mehr bieten."

Deshalb nimmt TELE 5 all seinen professionell und hochwertig produzierten Content von der Plattform. "Als TV-Sender und Rechte-Inhaber können wir Bewegtbild auf unserer eigenen Seite, wo wir die Kontrolle haben, wo wir die Regeln machen, viel besser einer Öffentlichkeit zugänglich machen, die das auch wertschätzt", weiß Kai Blasberg.

"Das einzige Video, dass wir bei YouTube lassen, ist das Musik-Video, "YouTube Du Hure", dass ich mit Willy Karma produziert habe, einem Bruder im Geiste und ebenfalls Opfer der YouTube-Zensur. Das Video soll sich von dort unter dem Hashtag #youxit möglichst vielfach teilen. Das ist unser 'Strike', mit dem wir YouTube noch einmal ausnutzen, wie sie uns die letzten Jahre ausgenutzt haben, bevor wir selbst unseren Channel dort schließen."

Auch Willy Karma, Musiker, Filmemacher, Philosoph und Freund von TELE 5 wurde sein Account "snicklink" vorübergehend gesperrt - ihn traf das als Künstler, der u.a. von Einnahmen bei YouTube lebt, existenziell. Dem Algorhythmus ist das egal. Dabei war es genau er, der nicht erkannte, dass Willy Karma mit Satire gegen Volksverhetzer vorgehen wollte. Er war es, der Willy selbst zum Hetzer machte und schloss seinen Account für vier Wochen.

"Nun kehrt auch Willy Karma, der sich fast 80.000 Follower aufgebaut hat, YouTube den Rücken. Gemeinsam laden wir alle ein, die auch genug haben von der falschen Moral und überzogener Zensur im Internet. YouTube refugees welcome! Kommt zu uns. Wir zeigen in unserer Mediathek den besten Content - bald auch als App. Was YouTube kann, können wir besser. Weil bei und Menschen arbeiten, die ihren Beruf lieben.", lädt der TELE 5-Boss ein.

Und noch ein klares Wort zum Abschied an YouTube von Kai Blasberg: "Wer zur Hölle glaubst Du zu sein? Du schwingst Dich zum Richter über Menschen auf und verseuchst deren Liebe mit Hass. Das Gegenteil von Liebe, Youtube, ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Du bist ab heute für uns nicht mehr gültig. Und du bist uns gleich. Bye bye."

Ein umfassendes Interview mit Kai Blasberg lesen Sie bei Meedia: https://meedia.de/2018/08/01/youtube-scheisst-auf-geistiges-eigentum-tele-5-chef-blasberg-kehrt-videoplattform-den-ruecken-und-fordert-staatliche-regulierung/

Quelle: Tele 5 (ots)