Kulturstaatsminister führt Streitgespräch mit Jan Böhmermann

Kulturstaatsminister führt Streitgespräch mit Jan Böhmermann

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 12:05 durch Sanjo Babić

Der zwangsgebührenfinanzierte "Satiriker" Jan Böhmermann: Er darf das. ZDF Magazin Royale, 19. November 2021. Bild: Screenshot: ZDF

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der Entertainer Jan Böhmermann werden demnächst bei einem Streitgespräch im Berliner "Haus der Kulturen der Welt" aufeinandertreffen. Wie die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Unionskreise berichtet, soll es bei der Diskussion unter anderem um die "Macht der Tech-Konzerne" gehen.

Stattfinden soll die Veranstaltung demnach am 8. Oktober um 20:30 Uhr. Kritisch hatte sich Böhmermann zuletzt über einen Satz von Weimer in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung" geäußert: "Es geht darum, die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren zu weiten, anstatt sie zu verengen", so der Staatsminister in dem Beitrag.

Vom 27. September bis 19. Oktober wird Böhmermann im "Haus der Kulturen der Welt" eine Ausstellung mit dem Titel "Die Möglichkeit der Unvernunft" zeigen. Konzipiert wurde sie mit dem Produktionsteam seiner Fernsehsendung "ZDF Magazin Royale".

Quelle: dts Nachrichtenagentur

