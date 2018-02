Kabarettist Reichow findet Karnevalsshows als Zuschauer anstrengend

Der Kabarettist Lars Reichow tritt zwar selbst regelmäßig bei Karnevalsveranstaltungen auf, hat aber als Zuschauer eher wenig Spaß. "Wenn ich mal im Publikum bin, denke ich: Hört das jemals auf? Man muss in einer Tour aufstehen, sich wieder setzen, schunkeln, lachen, und gerade, wenn man denkt, es ist vorbei, kommt wieder eine Kapelle", sagte er der Funke-Mediengruppe.

Als Bühnenredner seien Veranstaltungen wie "Mainz bleibt Mainz" aber eine Herausforderung: "Man muss kurzatmiger sein als anderswo und schneller." Die Bütt ist für ihn eine "Kampfbühne", auf der es auch mal härter zugehen darf, so Reichow. Er wolle vor allem darauf aufmerksam machen, "wie gut wir es haben, in welchem Luxus und Frieden wir leben - und zeigen, wer da nicht reingehört". Also die "Hetzer, Spalter und Lügner, die an der Demokratie sägen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur