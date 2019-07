Alfred Biolek: "Ich nehme mir gar nichts mehr vor"

TV-Legende Alfred Biolek, Moderator und Erfolgsautor, ist vor seinem 85. Geburtstag (10. Juli) wunschlos glücklich. "Ich habe so viel erlebt und ich lebe stark in der Erinnerung an die vielen tollen Sachen. Jetzt habe ich nichts mehr vor", sagte Biolek dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Er wisse, dass er etwaige Plane mutmaßlich ohnehin nicht mehr umsetzen könne. "Und dann ist es besser, ich nehme es mir gar nicht mehr vor." Glück und Glück seien nicht immer dasselbe, fügte Biolek hinzu. "Dass ich jetzt keine Fernsehsendungen mehr mache, ist okay, und ich bin trotzdem glücklich. Aber es ist nicht dasselbe Glück wie damals, als ich noch die Sendungen machte, prominent war und einen Riesenerfolg hatte. Das war ein anderes, stärkeres Glück."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

