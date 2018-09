Art Garfunkel leidet unter US-Politik

Der in New York lebende Sänger Art Garfunkel ist unglücklich über die jüngsten Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. "Ich erlebe eine sehr harte Zeit mit meinem Land", sagte Garfunkel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Das legendäre Duo Simon & Garfunkel hatte in seinen Songs immer wieder musikalische Kurzporträts des Amerikas seiner Zeit geliefert, von den heutigen USA ist Art Garfunkel nun enttäuscht.

"Es gibt eine ungeheure Toleranz für eine mittelmäßige, gegenaufklärerische Politik", so Garfunkel in der FAS. "Ich glaube, wir sind ein zynisches Land geworden." Garfunkel, der seit Jahrzehnten unermüdlich liest und über die gelesenen Werke Buch führt, hat auch ein Buch von Donald Trump gelesen - und das nicht einmal ungern. "Es ist ein schwaches Buch, aber es war sehr informativ", sagt Garfunkel über "Trump: The Art of the Deal". Trumps Ghostwriter enthülle darin sehr interessante Dinge über seine Zeit mit dem heutigen US-Präsident en. Quelle: dts Nachrichtenagentur

