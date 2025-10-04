Klöckner und Pilawa treten erstmals gemeinsam auf

Wie die dts Nachrichtenagentur meldet, traten Julia Klöckner (CDU) und Moderator Jörg Pilawa erstmals als Paar bei einem öffentlichen Termin auf. Das Duo zeigte sich gelöst und suchte die Nähe zu den Gästen.

Bei der Veranstaltung posierten Klöckner (CDU) und Pilawa gemeinsam für Fotos und beantworteten Fragen zu ihren Terminen. Private Details hielten beide knapp, stellten jedoch klar, dass sie ihren Alltag unabhängig voneinander organisieren. Die Reaktionen fielen überwiegend neugierig bis wohlwollend aus.

Für Klöckner (CDU) steht weiterhin die politische Arbeit im Vordergrund. Pilawa konzentriert sich auf laufende TV-Projekte. Beide betonten, ihr Engagement in Beruf und Ehrenamt unverändert fortzuführen.

Quelle: ExtremNews



