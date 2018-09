Alligatoah neu auf Rang eins der Album-Charts

Alligatoah ist mit "Schlaftabletten, Rotwein V" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts neu eingestiegen. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Rang zwei folgen Pur mit "Zwischen den Welten", auch sie komplette Neueinsteiger. Auf Rang drei befindet sich Eminem mit dem Album "Kamikaze", das letzte Woche noch einen Rang höher war.

In den Single-Charts sind Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz mit "Kokain" neu auf Platz eins eingestiegen. Dynoro & Gigi D`Agostino sind mit "In my Mind" von Platz eins auf zwei gefallen. Loredana & Mozzik sind mit "Bonnie & Clyde" neu auf Rang drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur