Der Eurovision Song-Contest soll dieses Jahr in Rotterdam doch mit Publikum stattfinden – allerdings mit einer begrenzten Besucherzahl. Dies teilten die niederländischen Veranstalter auf der offiziellen Webseite des Wettbewerbs mit.

Beim russischen online Magazin " SNA News " ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Wie die Regierung in Den Haag zuvor angekündigt hatte, soll der ESC zum Testfall werden. Am Beispiel des Wettbewerbs werde geprüft, ob und wie in Corona-Zeiten Ereignisse mit Publikum sicher organisiert werden können.



Bei allen neun Shows, darunter sechs öffentliche Proben, zwei Halbfinals und das große Finale vom 18. bis 22. Mai, sollen Angaben zufolge jeweils maximal 3500 Zuschauer zugelassen werden. Vor dem Eintritt werden sie zudem einen negativen Corona-Test vorweisen müssen.



„Davon konnten wir eigentlich nur träumen“, sagte Sietse Bakker, Produzent des Wettbewerbs. Er betonte, dass die Gesundheit der Künstler, des Teams und des Publikums oberste Priorität haben.



In den kommenden Wochen soll klar werden, wie die Zulassung des Publikums organisiert werde. Die Regierung schließt allerdings nicht aus, dass die Entscheidung bei deutlicher Verschlechterung der Infektionszahlen auch wieder rückgängig gemacht wird.



Die Veranstalter des ESC hatten in den vergangenen Monaten vier mögliche Szenarien für den Wettbewerb entwickelt. Im Februar bestätigten sie, dass der ESC im Mai dieses Jahres definitiv zurückkehren werde. Unklar war nur, ob der Wettbewerb mit oder ohne Publikum stattfindet.



Der 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam wurde 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs abgesagt. "

Quelle: SNA News (Deutschland)