Pleite! Cathy Hummels' Drink-Marke ist am Ende

Pleite! Cathy Hummels’ Drink-Marke ist am Ende

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 13:50 durch Sanjo Babić
Cathy Hummels (2023)
Cathy Hummels (2023)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Das von Cathy Hummels mitgegründete Getränke-Start-up „Hye“ ist insolvent, berichtet BILD. Trotz Investoreneinstieg sei das Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet.

Die Mitgründerin bestätigt den Insolvenzantrag und erklärt, sie habe zuletzt keine Einblicke mehr in die Finanzen erhalten. Als Insolvenzverwalter ist demnach der Münchner Jurist Max Liebig eingesetzt. Die Marke trat mit funktionalen Vitamin-Drinks an und hatte 2022 einen Brauereipartner an Bord geholt.

Laut Bericht sind Website und Social-Media-Kanäle der Firma nicht mehr erreichbar. Hintergrund sind schwache Umsätze und eine frühere Abmahnung wegen Gesundheitsversprechen, die zu einer Unterlassungserklärung führte. Für Marktbeobachter zeigt der Fall, wie hart der Wettbewerb im Segment funktionaler Getränke ist.

Quelle: ExtremNews


