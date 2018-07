Friedenspreisträger Assmann besorgt über Populismus

Der künftige Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, der Heidelberger Ägyptologe Jan Assmann, blickt mit Sorge auf die Konjunktur populistischer Parteien. "Wenn in der Politik das Prinzip Wahrheit, oder sagen wir mal Aufrichtigkeit, nicht mehr gilt, dann ist das eine ganz schwere Krise und Katastrophe", sagte Assmann dem "Mannheimer Morgen".

"Ohne Vertrauen funktioniert Gesellschaft, funktioniert Politik nicht. Man kann also nur vor solchen Entwicklungen warnen", so der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler. Zusammen mit seiner Ehefrau, der Konstanzer Anglistin Aleida Assmann, erhält er am 14. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche.

Quelle: dts Nachrichtenagentur