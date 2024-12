Von wegen festliches Menü - Sängerin Stefanie Heinzmann verrät auf rbb 88.8: "Bei mir gibt es an Weihnachten nur Brot mit Butter!"

Für die Show "Knapp vor Weihnachten" (rbb-Fernsehen, 22. Dezember um 20.15 Uhr) hat rbb 88.8-Moderator Heiner Knapp auch in diesem Jahr viele Musik-Stars auf die weihnachtliche Bühne gebracht: Stefanie Heinzmann, Jeanette Biedermann, Uwe Ochsenknecht, The BossHoss und Sonia Liebing haben im großen Sendesaal des rbb mit einer bunten Mischung an Weihnachtsklassikern auf die Feiertage eingestimmt.

Stefanie Heinzmann: "Ekelhaftes Siedfleisch und russischen Salat"

In der großen Weihnachtsshow plaudern die Stars auch darüber, was bei ihnen zum Fest auf den Tisch kommt. Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann mag als Weihnachtsessen am liebsten Raclette oder Fondue, aber für ihre Familie im Wallis ist das offenbar keine Option, erzählt sie lachend: "Ich liebe meine Familie von ganzem Herzen, aber bei uns gibt es keinen heißen geschmolzenen Käse, bei uns gibt's ganz ekelhaftes Siedfleisch (schweizerisch für Suppenfleisch) und aus irgendeinem ganz komischen Grund russischen Salat. D.h., ich esse jedes Weihnachten Brot mit Butter."

Bei Uwe Ochsenknecht kommt das Weihnachtsessen aus der praktischen Genuss-Box

Für ein unkonventionelles Weihnachtsessen hat sich Uwe Ochsenknecht entschieden: Er verbringt das Weihnachtsfest in trauter Zweisamkeit mit seiner Ehefrau auf Mallorca, wo er ein Haus hat. Ochsenknecht will es dann vor allem gemütlich haben - und das heißt für ihn auch, dass nicht gekocht wird. Seine Lösung: "Mein Freund, der Fernsehkoch Nelson Müller, der verschickt zu Weihnachten immer so genannte Genuss-Boxen. Wir lassen uns das schicken, und das ist perfekt. Da ist eine Gebrauchsanweisung dabei, und dann wärmst Du das alles auf und das schmeckt hervorragend. Kann ich nur jedem empfehlen."

Jeanette Biedermann: "Kartoffelsalat und Würstchen, fertig ist der Laden"

Auch bei Sängerin Jeanette Biedermann geht's praktisch zu, was das Weihnachtsessen betrifft: "Kartoffelsalat und Würstchen, fertig ist der Laden", erzählt sie bei "Knapp vor Weihnachten". "Da wird nicht viel Federlesens gemacht. Wir hatten mal eine Zeit, da gab es dann noch 12.000 Salate dazu und 83.000 verschiedene Brotsorten, das haben wir uns abgewöhnt, diese Völlerei. Das machen wir nicht mehr."

Alec Völkel von "The BossHoss" "täuscht große Küche an", die gut aussieht

"The BossHoss"-Frontmann Alec Völkel steht an Weihnachten selbst mit Freude am Herd und kocht. Sein Vorsatz in diesem Jahr: Aus den Fehlern des letzten Jahres lernen:

"Ich hab ein grottiges Zeitmanagement, ich bin da völlig schlecht. Brennt immer alles an, dann ist das noch nicht fertig und das noch nicht geschnitten. Ich will es dieses Mal ein bisschen einfacher halten. Letztes Jahr war ein bisschen trocken. Aber sah gut aus, fand ich. Für Instagram war das richtig geil. Dieses Mal machen wir das ein bisschen einfacher. So häppchenmäßig, schon weihnachtlich, aber ich täusche große Küche an. Also Gans und Kloß muss schon sein. Aber dieses Jahr nicht so üppig, also keine ganze Gans, die man zerlegen muss, sondern schön Gänsebrust auf angebratenen Kloßscheiben mit einem bisschen Bratensauce und einem Hauch Pilzen und Rotkraut."

Pilze sind beim Weihnachtsessen von Sängerin Sonia Liebing auch dabei. Bei ihr kommen die polnischen Wurzeln durch: "Bei uns gibt es traditionelles polnisches Essen. Kleine Teigtaschen (Piroggi), die sind gefüllt mit Pilzen und Sauerkraut. Dazu gibt es eine Barszcz, das ist eine Rote-Beete-Suppe. Dann gibt es auch noch Fisch und Rouladen, mittlerweile ist das ganze Büffet etwas größer geworden. Und wenn die Oma da ist, dann gibt es bei uns immer Kluski (polnische Kartoffelklöße). Und die werden auch vorher immer schön geformt."

Die stimmungsvolle Weihnachts-Show "Knapp vor Weihnachten" ist am 22.12. um 20 Uhr 15 im rbb-Fernsehen zu sehen.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)