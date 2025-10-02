Forbes: Elon Musk knackt als erster Mensch die 500-Milliarden-Dollar-Marke

Elon Musk hat laut Forbes-Tracker erstmals 500 Milliarden Dollar Vermögen erreicht – angetrieben u.a. von Kursgewinnen bei Tesla sowie hohen Bewertungen für SpaceX und xAI. Nachrichtenagenturen bestätigen den Rekord, Bloomberg taxiert den Wert teils niedriger.

Laut Reuters kletterte Musks Vermögen mit einem weiteren Tesla-Anstieg über die Schallmauer; zugleich stützen Private-Markt-Schätzungen für SpaceX und xAI die Gesamtsumme. Unterschiede zwischen Forbes und Bloomberg ergeben sich aus Methodik und Bewertungsabschlägen für nicht börsennotierte Anteile. Damit vergrößert Musk wieder den Abstand zu Larry Ellison, der zwischenzeitlich in einzelnen Rankings vorn lag.

Ob der Höhenflug nachhaltig ist, hängt u.a. von Teslas Absatz, Margen und der Kommerzialisierung von KI-Produkten ab. In jedem Fall markiert die Marke einen symbolischen Wendepunkt – “halb auf dem Weg zum Billionär”.

Quelle: ExtremNews



