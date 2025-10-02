Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Forbes: Elon Musk knackt als erster Mensch die 500-Milliarden-Dollar-Marke

Forbes: Elon Musk knackt als erster Mensch die 500-Milliarden-Dollar-Marke

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 13:08 durch Sanjo Babić
Elon Musk (2022)
Elon Musk (2022)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Elon Musk hat laut Forbes-Tracker erstmals 500 Milliarden Dollar Vermögen erreicht – angetrieben u.a. von Kursgewinnen bei Tesla sowie hohen Bewertungen für SpaceX und xAI. Nachrichtenagenturen bestätigen den Rekord, Bloomberg taxiert den Wert teils niedriger.

Laut Reuters kletterte Musks Vermögen mit einem weiteren Tesla-Anstieg über die Schallmauer; zugleich stützen Private-Markt-Schätzungen für SpaceX und xAI die Gesamtsumme. Unterschiede zwischen Forbes und Bloomberg ergeben sich aus Methodik und Bewertungsabschlägen für nicht börsennotierte Anteile. Damit vergrößert Musk wieder den Abstand zu Larry Ellison, der zwischenzeitlich in einzelnen Rankings vorn lag.

Ob der Höhenflug nachhaltig ist, hängt u.a. von Teslas Absatz, Margen und der Kommerzialisierung von KI-Produkten ab. In jedem Fall markiert die Marke einen symbolischen Wendepunkt – “halb auf dem Weg zum Billionär”.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte papa in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige