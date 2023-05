ZDF fragt: Wäre eine Klimadiktatur gerechtfertigt, wenn sie die Menschheit retten würde?

Das Ziel ist die Klima-Diktatur. Yuval Noah Harari hat es angekündigt, jetzt stößt das öffentlich-rechtliche Fernsehen ZDF die Diskussion breit an: Soll man die Demokratie abschaffen, da die Menschen zu dumm dafür sind? Bleibt kein Ausweg, außer der Diktatur, wenn man das Klima und damit das Überleben auf diesem Planeten sichern möchte? Damit nimmt die Installation der Diktatur neue Fahrt auf. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Die Moderatorin Sarah Bosetti fragt im öffentlich-rechtlichen ZDF: „Was ist wichtiger: Das Überleben der Demokratie oder das Überleben der Menschheit? Wäre eine Klimadiktatur gerechtfertigt, wenn sie die Menschheit retten würde?“

Globalisten-Diktatur als Ziel, Klima und Gesundheit als Vehikel

Viele sind ob der Geschwindigkeit erstaunt und glauben an eine zufällige Fügung, an eine unglückliche Aneinanderreihung, wenn Unfähige, Dumme und kommunistische Ideologen das Sagen haben.

Es ist kein Zufall. Die Agenda-Journaille prescht nur vor. Sie sind angehalten, das Kommende zu verkünden. Sie öffnen den Debattenraum, wie das so fachmännisch heißt.

Wichtig: Diktatur soll langsam in die Köpfe!

Es ist wichtig zu erkennen:

Über ein absolutes Tabu zu diskutieren, enttabuisiert das Thema. Das ist das Ziel. Um es langsam in die Köpfe der Menschen zu bringen.

Indem offen über die Abschaffung der Demokratie und die Einführung der Diktatur diskutiert wird, beginnt die nächste Kampagne.

Um uns das zu verdeutlichen: Warum sagen genau diese Globalisten, man dürfe nicht „mit Rechten diskutieren“? Weil man sie sonst legitimieren würde? Warum wird (noch) nicht über Kannibalismus, Ritualmorde an Kindern oder über vertuschte oder erlogene Kriegsverbrechen diskutiert? Exakt! Weil das derzeitige TABU-Zonen sind.



Harari kündigte Diktatur an

Yuval Noah Harari kündigte die Einführung der Diktatur an, um „die Menschheit zu retten“. Nun nimmt die Kampagne an Fahrt auf. Passend dazu wird noch im Mai die WHO alles klar machen, für den nächsten Abschnitt der Hygiene-Diktatur. Klima & Gesundheit als Werkzeuge der totalen Kontrolle und des Weltstaates.

Ich weiß. Es klingt verrückt. Es ist dennoch real und wer das erkennt, hat einen meist wichtigen Vorteil. Bei Corona war dieser Vorteil vielfach lebensrettend."

Quelle: AUF1.info