"Jetzt hör mal zu, du Kasper!" – ÖRR-Satire verteidigt die Grünen und tritt nach unten

Das gebührenfinanzierte Jugendangebot "Browser Ballett", das unter dem Schirm von ARD und ZDF mit hoher Reichweite in den sozialen Medien verbreitet wird, hat in einem aktuellen Video unter der Überschrift "Wenn Politiker sagen würden, was sie wirklich denken" die Politik der Grünen verteidigt, konkret die sogenannte Energiewende und den "Klimaschutz". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: " Wenn Politiker sagen würden, was sie wirklich denken.➜ Unser neuer Film “Fire for Future” heute um 19:45 Uhr auf ZDFneo und jederzeit in der ZDFmediathek!#Gruenen #DieGruenen #Energiewende pic.twitter.com/p5So3CL5wp — Browser Ballett 👍 (@browserballett) August 19, 2023 Dabei gibt ein Schauspieler im zerknitterten Habeck-Look staatstragende Statements ab, ein anderer "übersetzt" diese Äußerungen und beschimpft dabei den pseudokritischen Fragesteller – und damit indirekt alle Kritiker dieser Politik. Damit tritt Satire wieder einmal nicht nach oben, wie es früher einmal üblich war, sondern gegen die Kritiker von unten. Grüne könnten es lustig finden. Quelle: RT DE