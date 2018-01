Daniela Katzenberger: "Ich muss jetzt meine Familie schützen!"

Um ständige Angriffe durch Jennifer Frankhauser (25) im Dschungel zu unterbinden, hat Daniela Katzenberger (31) ihrer Schwester eine anwaltliche Unterlassung geschickt. Exklusiv in Closer bedauert die Katze, dass es keinen anderen Weg gibt, um ihre Familie zu schützen.

"Jenny hat leider in der Vergangenheit schon genug Lügen in die Welt gesetzt und uns damit schlechtgemacht. Ich habe mich an einer Schlammschlacht nicht beteiligt, aber sie macht immer weiter", klagt Daniela. Darum flatterte bei Jenny schon vor dem Abflug ins Dschungelcamp ein Brief vom Anwalt herein, der ihr verbietet, weiterhin Lügen über ihre Schwester zu verbreiten.

Gegen eine Teilnahme von Jenny an dem TV-Format hat die Katze gar nichts: "Aber sie soll sich bitte über sich selbst definieren und nicht über mich. Und dazu gehört auch, einfach mal meinen Namen da wegzulassen. Ihr Leben ist auch ohne mich spannend genug."

Quelle: Bauer Media Group, Closer (ots)