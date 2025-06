Studio71 übernimmt exklusive YouTube-Vermarktung der Bud-Spencer-&-Terence-Hill-Inhalte von Rialto Film

Die Filme des italienischen Duos Bud Spencer und Terence Hill gehören zum festen Inventar populärer Filmgeschichte – und zeigen: Was als großes Kino begann, lebt heute digital weiter. Rund 350.000 Abonnent:innen, überwiegend männlich, folgen dem YouTube-Kanal Best of Bud Spencer & Terrence Hillder Rialto Film GmbH und erhalten dort jeden Sonntag neue Klassiker des Duos – mit mehr als 15 Millionen Youtube Video Views in Deutschland und knapp 25 Millionen international.

Jetzt bekommt der Kultkanal starke Vermarktungspower an die Seite: Studio71, das Tochterunternehmen von ProSiebenSat.1, übernimmt als exklusiver Vermarktungspartner der Rialto Film GmbH die Monetarisierung der Inhalte – und ist damit der einzige offizielle Mitvermarkter neben YouTube. Mit dieser Partnerschaft baut Studio71 sein Partnernetzwerk weiter aus und stärkt zugleich seine Position als Digitalvermarkter ikonischer Filmformate. Für die Rialto Film GmbH und ihre YouTube-Inhalte bedeutet die Partnerschaft mehr digitale Sichtbarkeit und die Möglichkeit, relevante Zielgruppen zu erreichen, die nicht nur nostalgisch, sondern vor allem zukunftsrelevant sind. Darüber hinaus eröffnen sich durch die Zugehörigkeit von Studio71 zur Mediengruppe ProSiebenSat.1 auch spannende Vermarktungssynergien mit dem Sender Kabel Eins und der Streamingplattform Joyn. Quelle: Studio71 (ots)