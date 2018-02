David Beckham: "Meine Hände sind mein liebstes Körperteil."

Er ist der erfolgreichste und entspannteste Ex-Fußballprofi der Welt: Markenbotschafter und Markengründer David Beckham. Aktuell vermarktet er seine Beauty-Brand "House 99"und teilt damit seine Geheimnisse als Stil-Ikone mit der Männerwelt. Im Interview mit COSMOPOLITAN spricht Beckham über seine Familie, warum er seinen großen Sohn regelmäßig googelt und sein liebstes tätowiertes Körperteil - seine Hände.

Als junger Kerl hatte er nur Fußball im Kopf: "Meine Eltern hatten nicht das Geld, um mir hippe Sachen zu kaufen. Aber sie haben so hart gearbeitet, damit wir Kinder alles hatten." Sein Style kam erst später als er als Profifußballer selbst Geld verdiente. Wenn der Vater von vier Kindern über seine Sprösslinge redet, funkeln seine Augen. Nach seinem ältesten Sohn Brooklyn google er regelmäßig. "Seit Brooklyn für sein Fotografiestudium nach New York gezogen ist, erfahre ich so oft am schnellsten, was er treibt", scherzt Beckham.

Im Gespräch mit COSMOPOLITAN verrät er außerdem, warum seine Hände sein liebstes Körperteil sind. "Seit meine Hände tätowiert sind, sind sie mein liebstes Körperteil. Weil es so Spaß macht sie anzusehen". Wichtig ist David aber auch: "Hart zu arbeiten und groß zu träumen. Das ist auch bis heute mein Lebensmotto: Dream big!"

