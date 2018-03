Fernsehkoch Roland Trettl testete seine Frau mit blutigem Fleisch

Fernsehkoch Roland Trettl hat seine Frau beim ersten Date mit einem blutigem Stück Fleisch auf die Probe gestellt. "Da war ein richtig schön blutiges Rinderkotelett auf dem Teller. Weil ich einfach erkennen wollte, wie sie mit einem blutigen Stück Fleisch umgeht. Es war ein Test. Den sie bestanden hat", sagte der Südtiroler der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Ab Montag ist der Koch Gastgeber der neuen Vox-Show "First Dates", in der sich Singles zum Essen treffen - für ihn eine ideale Unternehmung für eine erste Begegnung. "Du bist an einem Ort, an dem du nicht abhauen kannst." Wenn Essen das wichtigste Hobby und Lebensinhalt sei, wie für Trettl, brauche man natürlich auch einen Menschen, der das mit einem teilt. "Wichtig ist ja immer, dass es zusammen passt. Essen ist genauso wichtig für mich wie Sex."

Quelle: Rheinische Post (ots)