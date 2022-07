Zensurfreie Twitter-Alternative GETTR feiert einjähriges Bestehen

GETTR stellt ab sofort Direktnachrichten für alle seine Benutzer vor. Die neue Plattform für Meinungsfreiheit stellt damit das Monopol von Big Tech in Frage, und festigt den Status von GETTR als weltweit führende alternative Social-Media-Plattform. Zeitgleich mit dem ersten Jahrestag von GETTR krönt die Ankündigung ein erfolgreiches erstes Jahr für das Unternehmen, in dem es zur am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattform aller Zeiten wurde. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Heute hat die Plattform fast 6 Millionen Nutzer in 192 verschiedenen Ländern, mehr als 160 Millionen Livestream-Aufrufe sowie 3 Millionen Aufrufe auf Vision, der Kurzvideoplattform von GETTR, die im Juni gestartet wurde, um TikTok und Instagram Reels Konkurrenz zu machen. Die neuen Direktnachrichten werden im Web, auf Android und iOS verfügbar sein. GETTR Nutzern können ab sofort Privatnachrichten von Person zu Person versenden, sowie Fotos und Videos teilen. Nutzer können auswählen, ob sie Nachrichten von allen anderen Nutzern erhalten wollen, von verifizierten Benutzern oder nur von Nutzern, denen sie folgen. Nutzer können auch Nachrichten mit schädlichem Inhalt melden. Erweiterte Funktionen wie Gruppenchats werden später im Jahr 2022 verfügbar sein. „Direktnachrichten sind ein großer Schritt zu unserem Ziel, die weltweit führende Plattform für freie Meinungsäußerung zu werden. Ich bin sehr stolz auf alles, was wir in unserem ersten Jahr erreicht haben. Diese neue Technologie wird es Menschen ermöglichen, außerhalb der Zensur von Silicon-Valley-Oligarchen wie Facebook und Twitter zu kommunizieren. „Das ist eine Warnung an die Internetreisen: Eure Tage sind gezählt“, sagte Jason Miller, Chief Executive Officer von GETTR. Anzahl der Nutzer weltweit: Fast 6 Millionen Monatliche Nutzer: 1,5 Millionen Livestream-Aufrufe: 160 Millionen Vision-Aufrufe: 3 Millionen Anzahl der Beiträge: 7,2 Millionen Anzahl der Reposts: 156 Millionen Anzahl der Likes: 445 Millionen Länder, die GETTR verwenden: 192 Wachstum der Benutzerbasis seit dem Start: 331 Prozent DAU-Steigerung gegenüber dem Vorjahr: 119 Prozent Die drei wichtigsten Tage für Anmeldungen: 1. Starttag (4. Juli 2021): 1,3 Millionen 2. Joe Rogan tritt GETTR bei (2. Januar 2022): 343.000 3. Jason Miller in Brasilien festgenommen (7. September 2021): 36.000

Größter Livestream-Tag: Donald Trump-Kundgebung, 26. März 2022: 1,73 Millionen Aufrufe

Top-Nutzer nach Land: Deutschland Boris Reitschuster Markus Haintz Corona-Ausschuss Roland Tichy Vereinigte Staaten Joe Rogan Mike Pompeo Newsmax

Brasilien Präsident Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Carla Zambelli

Vereinigtes Königreich Tommy Robinson Zuby Daily Mail

Frankreich Éric Zemmour Papacito Fabrice di Vizio" Quelle: Unser Mitteleuropa