Erstes Interview mit Oliver Janich nach seiner Haft: Die Justiz ist auf der Flucht vor mir!

Vor 16 Monaten wollte Stefan Magnet (AUF1) schon mit Oliver Janich sprechen. Doch wenige Minuten vor dem Interview wurde Janich brutal verhaftet. Er saß dann viele Monate im Globalisten-Knast. Doch was sollte verhindert werden? Jetzt packt Janich aus!

Im „Großen Interview AUF1“ spricht der Autor Oliver Janich erstmals ausführlich über seine Inhaftierung auf den Philippinen. Und er erklärt exklusiv, weshalb sein Fall so brandgefährlich für alle Aufklärer und Systemkritiker ist. Denn mit dem perfiden Trick, mit dem Janich in den Kerker geworfen wurde, kann jeder Kritiker vom System zum Schweigen gebracht werden.

Genau deshalb will Oliver Janich einen ordentlichen Prozess, den die deutsche Justiz verweigert. Er will als Beschuldigter angehört werden, will seine Argumente vorbringen und dann eine Möglichkeit auf einen Freispruch bekommen. Und so gibt Oliver Janich nicht auf: „Nicht ich bin auf der Flucht vor der Justiz, sondern die Justiz ist auf der Flucht vor mir!“

Video anschauen



Quelle: AUF1