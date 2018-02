Goitzsche Front auf Platz eins der Album-Charts

Die Rockband Goitzsche Front aus Bitterfeld steht mit "Deines Glückes Schmied" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Es ist das erste Mal, dass das Quartett aus Sachsen-Anhalt die Spitze erreicht - und das zweite Mal überhaupt, dass sie in der Hitliste auftauchen. 2016 hatten Pascal Bock & Co. mit "Monument" noch Platz 16. erreicht. Lukas Rieger kommt mit "Code" auf Platz zwei, der Karlsruher Rapper Haze ist mit "Die Zwielicht LP" auf Rang drei.

In den Single-Charts ist der der "Fifty Shades of Grey 3"-Titeltrack "For You" von Liam Payne & Rita Ora. Der zweite Platz geht an Bausa ("Was du Liebe nennst"), Rang drei an an Drake ("God`s Plan"). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

