TV-Produzent Jan Mojto arbeitet mit Red Bull zusammen

Der Film- und Fernsehproduzent Jan Mojto will über seine Firma Beta Film GmbH künftig mit dem Getränkekonzern Red Bull zusammenarbeiten, zu dem auch der österreichische Privatsender Servus TV gehört. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner am Montag, 8. Januar, erscheinenden Ausgabe.

Die Beta Film plant zusammen mit der Red Bull GmbH die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Herstellung von TV-Serienproduktionen. Mit Rücksicht auf das laufende Genehmigungsverfahren beim Bundeskartellamt wolle Beta Film derzeit keine weiteren Einzelheiten nennen, berichtet 'new business'. Mit der Firma ZDF Enterprises GmbH als Partner plant Beta Film zudem eine weitere Produktionsgesellschaft für Fernsehserien, die auch international vermarktet werden sollen. Das hatte die Tochterfirma des ZDF im September vergangenen Jahres bestätigt. Quelle: new business (ots)

