Hätte der serbokroatische Sänger und Songwriter mit internationaler Karriere, Goran Bregović, in seinen musikalischen Werken das amerikanische Flugzeug F-16 statt der russischen Kalaschnikow besungen, hätte er sicherlich kein Einreiseverbot nach Moldawien erhalten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So kommentiert die serbische Öffentlichkeit fast einstimmig den unglaublichen Schritt der moldawischen Behörden, den berühmten Musiker Goran Bregović vom Flughafen zurückzuschicken. Die Organisatoren des Gustar Music Festivals in Chișinău, der Hauptstadt Moldawiens, hatten zuvor erklärt, dass Bregović nicht ins Land gelassen wurde, obwohl er bereits am Flughafen der moldawischen Hauptstadt gelandet war, und dass er aus diesem Grund auch nicht mit seiner Band am Festival im archäologischen Komplex Orheiul Vechi auftreten könne.

Der Vorfall blieb der breiten Öffentlichkeit, nicht nur der Musiköffentlichkeit, nicht verborgen, da die moldawischen Behörden diese offensichtliche Farce mit einem "Sicherheitskontext" in Verbindung brachten. Der berühmte Musiker ist ein häufiger Gast auf Bühnen auf der ganzen Welt, und es ist nicht klar, wie er in Moldawien "hängen blieb". Sogar der spezialisierte französische Musikfernsehsender BFM gab bekannt, dass "dem serbokroatischen Komponisten Goran Bregović letzten Sonntag aus Sicherheitsgründen (?!) die Einreise nach Moldawien verweigert wurde", mit der Begründung, dass Moldawien ein Land sei, das an die Ukraine grenzt, die die Grenzkontrollen seit Kriegsbeginn verschärft hat. Bei dieser Entscheidung dürften Bregovićs pro-russische Positionen eine Rolle gespielt haben, während der 73-jährige Musikstar offen die Annexion der Krim unterstützte, wo er im März 2015 ein Konzert abhielt. Bregović erklärte einmal, dass es ihm egal sei, ob er das Ziel von Sanktionen werde, weil er auf der Krim gespielt habe.

Auf diese Weise erfuhr die Öffentlichkeit die wahren Gründe für diese einzigartige politische Einmischung in die Kultur und Kunst in jenem Land, mit dem Serbien freundschaftliche Beziehungen unterhält. So wollte die Hauptstadt Moldawiens, Chişinău, offenbar ihre Bereitschaft zeigen, als Erste einen solchen Präzedenzfall zu schaffen, denn jene Länder, die Moldawien offenbar in seiner anti-russischen Entschlossenheit inspirieren, haben Bregović nie verboten, in Stadien und Hallen ihrer Länder aufzutreten. Hier erwies sich Chişinău als "Versuchskaninchen", das in seiner pro-westlichen Unterwürfigkeit am weitesten ging.

Auch der serbische Präsident Aleksandar Vučić meldete sich zu Wort und äußerte sich entsetzt:

"Als ich gesehen habe, dass es jemanden in der moldawischen Öffentlichkeit störte, dass Bregović ein Lied namens 'Kalaschnikow' singt, dann hält man inne und fragt sich, was soll das, Leute!? Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass ein Land so reagiert", fügte Vučić hinzu und äußerte seine Hoffnung, dass er vielleicht die Gelegenheit haben wird, dies mit der moldawischen Präsidentin Maia Sandu zu besprechen.

In den sozialen Netzwerken erklärte Bregović unterdessen, er sei enttäuscht, er habe Tourneen in ganz Europa gehabt und habe nirgends und mit niemandem Probleme gehabt. Warum er auf der schwarzen Liste der moldawischen Behörden landete, bleibt ein großes Rätsel, denn es ist nicht überliefert, dass sich Bregović jemals zu den Kriegsereignissen in der Ukraine geäußert hat. Erst in der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera äußerte er im Mai dieses Jahres sein Bedauern "für alle Toten, Soldaten und Zivilisten, Ukrainer und Russen", und das ist alles, was der Musikstar in letzter Zeit über den Krieg gesagt hat.

"Wenn wir scherzen würden, könnten wir sagen, dass Bregović vielleicht nicht nach Moldawien eingelassen wurde, weil er 'Kalaschnikow' gesungen hat, und vielleicht würde sich das ändern, wenn er über 'F-16' singen würde, das heißt, wenn er den Text ändern würde, denn der Rhythmus ist gut", sagte der Schriftsteller Vule Žurić gegenüber Sputnik auf Serbisch.

Ob dieses Ereignis einen Makel in den traditionell korrekten serbisch-moldawischen Beziehungen hinterlassen wird, werden wir noch sehen, nachdem der Sturm um dieses ungewöhnliche Ereignis nachgelassen hat. Tatsache ist, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Moldawien "Strenge" gegenüber Inhabern serbischer Pässe trainiert. Die Medien berichteten nämlich, dass im Februar dieses Jahres zwölf Bürgern der Republik Serbien nach fünf Stunden Folter an der Grenze die Einreise nach Moldawien verweigert wurde. Die Rede ist von den Fans des Fußballvereins Partizan aus Belgrad, die nach Moldawien kamen, um ihre Mannschaft bei einem Fußballspiel gegen den örtlichen Verein Sheriff Tiraspol anzufeuern."

Quelle: RT DE