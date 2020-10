Deutschlandpremiere in Hamburg: "Yakari - der Kinofilm" Kinostart am 29. Oktober im Verleih von LEONINE

Das erste Kinoabenteuer des naturliebenden Sioux-Jungen YAKARI - DER KINOFILM feierte gestern in Anwesenheit der Synchronstimmen Diana Amft und Patrick Bach, des Regisseurs und Drehbuchautoren Toby Genkel, sowie der Produzentin Gisela Schäfer (WunderWerk) seine umjubelte Deutschlandpremiere in den Hamburger Zeise Kinos.

Nova Meierhenrich präsentierte den spannenden Animationsfilm für die ganze Familie charmant und gewohnt sympathisch, das Team wurde im Anschluss von den großen und kleinen Fans für die wunderbare Animation und die sowohl spannende als auch witzige Umsetzung der Geschichte mit begeistertem Applaus gefeiert.

Yakari hat einen Traum: Er möchte eines Tages auf Kleiner Donner reiten, dem Wildpferd, das noch von keinem Sioux gezähmt werden konnte. Als die Jäger seines Stammes eine Herde Mustangs einfangen, kann Kleiner Donner mit einem mächtigen Sprung wieder entkommen. Yakari folgt dem jungen Pferd und befreit es, als es seinen Huf unter einem Felsen eingeklemmt hat. Für diese mutige Tat verleiht ihm Großer Adler, Yakaris Totemtier, die Gabe, mit Tieren zu sprechen. Auf der Suche nach Kleiner Donner gerät Yakari in einen reißenden Fluss. Er klammert sich an einen Baumstamm, stürzt aber dennoch einen Wasserfall herab und treibt den Fluss hinunter, weit weg von seiner Heimat. Nun ist es Yakari, der die Hilfe von Kleiner Donner braucht: Gemeinsam machen sie sich auf den weiten und abenteuerlichen Rückweg durchs Gebirge. Dabei treffen die beiden nicht nur viele verschiedene Tiere, es machen ihnen auch Kälte und Hunger zu schaffen. Dazu sind ihnen Jäger eines feindlichen Stammes auf der Spur und ein Sturm droht, Yakaris Eltern, die auf der Suche nach ihrem Sohn sind, in Gefahr zu bringen...

Der naturliebende Sioux-Junge Yakari begeistert seit Generationen mit seinen Abenteuern und Themen wie Freundschaft, Mut und einer magischen Verbindung mit der Natur weltweit unzählige Fans. Mit YAKARI - DER KINOFILM kommt sein bislang größtes Abenteuer nun auf die große Leinwand: Der spannende Animationsfilm für die ganze Familie erzählt, wie Yakari seine magische Gabe, mit Tieren zu sprechen, erhält und wie seine wunderbare Freundschaft mit dem Wildpferd Kleiner Donner begann. Diana Amft spricht den spitzbübischen Biber Lindenbaum, Hans Sigl den majestätischen Großer Adler, Patrick Bach Yakaris ungestümen Freund Kleiner Dachs.

Nach Motiven der gleichnamigen Comicbücher von Derib & Job, nach dem Drehbuch von Xavier Giacometti & Toby Genkel sowie unter der Regie von Xavier Giacometti und Toby Genkel, produziert von Dargaud Media, WunderWerk & Belvision in Koproduktion mit France 3 Cinéma, Bac Films Production, LEONINE, WDR, Gao Shan Pictures & Dupuis Audiovisuel, unter Beteiligung von Canal+, Ciné+, France Télévisions und gefördert von DFFF, FFHSH, Film- und Medienstiftung NRW, FFA Minitraité, CNC, La Région Réunion und Wallimage (Wallonie) kommt Yakaris größtes Abenteuer nun ins Kino.





Quelle: LEONINE (ots)