Journalistin Vicky Richter: „Globalistische Puppenspieler haben Angst, dass Trump an die Macht kommt“

Wie sind die Aussichten der US-Präsidentschaftswahlen im November? Darüber hat sich AUF1 mit der in den USA lebenden Journalistin Vicky Richter unterhalten.

Donald Trump habe nach den Vorwahlen gute Chancen auf eine neuerliche Kandidatur. Es gebe aber Versuche, seinen Wahlkampf mit Rechtsstreits zu sabotieren. Der parteilose Kandidat Robert F. Kennedy Jr. spreche mit den Schäden durch die Gen-Injektion ein Thema an, das Trump vermeide.

Dieser preise noch immer die Einführung der Covid-Injektionen während seiner Amtszeit – trotz der großen Anzahl an Covid-Erkrankten und Impf-Schäden. Wahlentscheidendes Thema werde die Krise an der US-amerikanischen Grenze sein, so Richter. Aktuell gebe es eine hohe Kriminalität illegaler Migranten und unzählige Tote durch die Droge Fentanyl.

Quelle: AUF1