Carlson: Keiner unserer Politiker wird für Lügen bestraft – Es ist die Wahrheit, die illegal ist

In einer Rede vor dem Bildungs- und Musikfestival MCC Feszt in Budapest sagte der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson am Montag, die Nachkriegsordnung sei vorbei. Die NATO stehe am Rande des Zusammenbruchs und die USA seien nach der Nord-Stream-Sabotage durch die Biden-Regierung von ihrem engsten Verbündeten und strategischen Partner Deutschland getrennt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei stellte er fest, dass das, was in den Mainstream-Medien berichtet wird, nicht nur nicht auf der Wahrheit beruhe, sondern dass in gewissem Sinne die Wahrheit selbst nicht der Maßstab für Legitimität sei. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Person des öffentlichen Lebens in den USA gesehen habe, die für eine Lüge bestraft wurde. Sie werden immer wieder erwischt. Niemand ist jemals bestraft worden. Stattdessen werden Menschen dafür bestraft, dass sie die Wahrheit sagen", so Carlson." Quelle: RT DE